Суд не стал рассматривать дела лейбла Rhymes Music и Элджея о пропаганде наркотиков

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Зюзинский суд Москвы отказался рассматривать дела об административном правонарушении лейбла Rhymes Music и рэп-исполнителя Элджея, которых считают виновными в пропаганде наркотиков. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Суд возвратил протоколы об административном правонарушении по ч. 1.1 ст. 6.13 КоАП РФ (пропаганда наркотиков с использованием интернета), составленные в отношении "Раймс мьюзик" и Элджея (настоящее имя Алексей Узенюк). Причиной стали нарушения, которые выявил судья при рассмотрении вопроса о принятии материалов к производству", - сказал собеседник агентства. В Зюзинском суде ТАСС подтвердили возврат протоколов в составивший их орган, однако от других комментариев отказались.

Ранее директор Лиги безопасного интернета, член Общественной палаты РФ Екатерина Мизулина сообщила ТАСС что в июне организация обратилась в управление по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Москве "в связи с откровенной пропагандой наркотиков в одном из видеоклипов исполнителя Элджея". "Мы получили большое число обращений от родительских организаций, которые полагают, что распространение такой информации в социальных сетях может оказать крайне негативное воздействие на здоровье, духовное, нравственное, физическое и психическое развитие несовершеннолетних пользователей сети Интернет", - отметила она. По ее словам, за последние полгода организация получила более 11 тыс. обращений от родителей по вопросу пропаганды наркотиков.

Кроме того, в понедельник, 9 ноября, стало известно, что зарегистрированный в Уфе лейбл Rhymes Music могут оштрафовать на сумму до 1,5 млн рублей по административному делу о пропаганде наркотиков в песнях Моргенштерна и Элджея.

Причиной претензий к лейблу стало размещение в открытом доступе песни Моргенштерна "Виски на завтрак", в которой содержалась положительная оценка употребления наркотиков. Кроме этого, протокол составлен из-за размещения трека Элджея Hello Kitty, в котором упоминаются наркотики. Rhymes Music - зарегистрированный в Уфе музыкальный лейбл, который ведет свою деятельность с 2011 года. На его странице в YouTube насчитывается 80 тыс. подписчиков.