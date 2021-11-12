Финалистам "Большой перемены" рассказали о языках, которым не учат в школе

АРТЕК /Республика Крым/, 12 ноября. /ТАСС/. Специалисты Пятигорского государственного университета (Ставропольский край) провели квесты для финалистов Всероссийского конкурса "Большая перемена". Задания касались иностранных языков, которые не изучают в рамках школьной программы, но которые все больше востребованы в современном мире.

"Мы представляем ребятам Пятигорский государственный университет, у нас крепкие лингвистические традиции, мы изначально были лингвистическим вузом. Поэтому нам интересны ребята с "Большой перемены", проводим с ними лингвистические квизы, мастер-классы по тем языкам, которые сейчас очень популярны, но в школах не преподаются - китайский, корейский, арабские языки", - сообщил ТАСС помощник ректора Пятигорского госуниверситета Игорь Хван.

По его словам, участники отвечают как на общие вопросы, так и на вопросы специализированной, лингвистической тематики. "Приходит отряд, мы делим его на разные команды, сначала вопросы идут на общее развитие, а потом с каждый раундом внедряем лингвистическую специфику", - рассказал собеседник агентства.

Он добавил, что ребятам интересно участвовать, победители получают небольшие призы, сувениры.

В состав ПГУ входят девять институтов, в каждом из них обязательное изучение двух иностранных языков. В настоящее время в вузе обучаются порядка 5 тыс. студентов.

Финал "Большой перемены" для 9-11-х классов проходит в Международном детском центре "Артек" 9-13 ноября. Партнеры проекта и вузы из разных регионов России организовали выставку, проводят свои локальные мероприятия. Один из стендов был организован пятигорским вузом.