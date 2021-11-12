От коронавируса привились более 60% жителей Мурманской области

МУРМАНСК, 12 ноября. /ТАСС/. Число привившихся от коронавируса жителей Мурманской области превысило 280 тыс. человек и составляет более 60% от плана. Об этом в пятницу сообщили ТАСС в региональном оперштабе.

"Привито всего: 280 678 человек, без учета ревакцинированных и иностранных граждан, а это составляет 60,39% от плана, который составляет 80% взрослого населения, или 464 742 человека ", - сказал собеседник агентства.

Как отмечали региональные власти, в период нерабочих дней активность записи на вакцинацию от коронавируса увеличилась в два раза. Наблюдался спрос на однокомпонентную вакцину "Спутник Лайт", так как привитый сразу получает документ с QR-кодом, системы которых ввели с 30 октября. Теперь посещать учреждения культуры, заведения общепита, кинотеатры, театры, спортивные мероприятия, фитнес-залы можно только при наличии QR-кода, ПЦР-теста или сертификата переболевшего. Заселиться в гостиницу также можно только при соблюдении этих условий. Непривитые граждане старше 60 лет ушли на самоизоляцию до конца ноября.

По информации регионального оперштаба, свободный коечный фонд для лечения пациентов с коронавирусом в стационарах Мурманской области составляет около 19%. Количество заразившихся коронавирусом с начала пандемии в Мурманской области превысило 82 тыс., умерли более 2,4 тыс. человек. Суточный прирост заболевших приближается к 300 человек.