Участие в просветительском хакатоне общества "Знание" приняли 5 тыс. человек

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Пять тысяч человек приняли участие в хакатоне общества "Знание" по созданию просветительских онлайн-проектов. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба общества.

"Пять тысяч специалистов в сфере EdTech (education technology, образовательные технологии - прим. ТАСС) и обучения из 18 стран соревновались за возможность представить лучший онлайн-проект и стать лидером в своей индустрии. Десятого ноября после анализа всех проектов жюри определило победителя: онлайн-интенсив по постановке уверенной речи "Королева говорит" получил миллион рублей инвестиций от партнера проекта Megacampus, приглашение к сотрудничеству с обществом "Знание" и статус резидента образовательного продюсерского центра "Машук", - сказано в сообщении.

В числе участников были эксперты, продюсеры и методологи онлайн-курсов из России, США, Канады, Мексики, Аргентины, Великобритании, Румынии, Армении и других стран. Перед командами стояла цель - разработать просветительский онлайн-проект по одному из семи треков. В итоге было представлено порядка 300 проектов.

В номинации "Здоровье и спорт" победила команда "Медицина будущего" с проектом, посвященным методам защиты от инсульта. В номинации "Экология и благотворительность" победу одержала команда, представившая проект по созданию онлайн-курсов для эко-проповедников, в сфере "Наука и IT" - команда с проектом по созданию приложения по продвижению бизнеса.

Победу в номинации "Социально-гуманитарные науки" присвоили за проект "Как воспитать личность?", в номинации "Карьера и Soft skills" - за курс по помощи в трудоустройстве на удаленную работу. В номинации "Медиа и Маркетинг" победителем стала команда с проектом по продвижению узнаваемости предпринимателей в СМИ, а лучший проект в номинации "Культура и искусство" был посвященный игровым онлайн-экскурсиям для детей.

"Два соревновательных дня были наполнены испытаниями и напряженной работой, с которой все команды справились достойно. Впечатляет география и количество участников - пять тысяч из 18 стран. Эти цифры говорят о востребованности формата, об актуальности запроса учиться у лучших, чтобы создавать новые просветительские проекты, даже несмотря на огромную разницу в часовых поясах. Я надеюсь, что с поддержкой общества "Знание" самые яркие из них смогут завоевать внимание широкой аудитории", - сказал генеральный директор Российского общества "Знание" Максим Древаль.