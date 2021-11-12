Умер академик РАН и почетный директор НМИЦ кардиологии Евгений Чазов

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Выдающийся кардиолог, академик РАН, почетный директора НМИЦ кардиологии Минздрава России Евгений Чазов умер в возрасте 92 лет, сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе Минздрава РФ.

"Выдающийся кардиолог и ученый, создатель тромболитической терапии - о Евгении Ивановиче можно без преувеличения сказать, что он спас миллионы жизней. Его смелые научные разработки по лечению пациентов при инфарктах, новые подходы к терапии тромбозов широко применялись в нашей стране, в Европе и США. Эксперимент по применению фибролизина - препарата для растворения тромбов при лечении инфаркта миокарда - Евгений Иванович провел на себе. Впоследствии применение усовершенствованной тромболитической терапии спасло жизнь тысячам людей. За эту разработку Евгений Чазов в 1982 году был удостоен Ленинской премии, - говорится в сообщении. - Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко и коллектив министерства выражают соболезнования родным и коллегам".

Чазов вел активную социальную работу, на протяжении трех лет возглавлял Министерство здравоохранения СССР. "Под его руководством сложилась известная научная кардиологическая школа, защищены около 100 докторских и кандидатских диссертаций. Сотни врачей по всему миру объединились в движение "Врачи мира за предотвращение ядерной войны", сопредседателем которого был Евгений Иванович. Деятельного этого всемирного движения была отмечена в 1985 году Нобелевской премией мира. Несколько поколений политиков, деятелей культуры и высокопоставленных чиновников в России и за рубежом знают его имя - в 4-м Главном управлении при Минздраве СССР, которое он возглавлял почти 20 лет, стремились лечиться именно у Евгения Ивановича", - добавили в пресс-службе Минздрава.

Евгений Чазов родился 10 июня 1929 года в Нижнем Новгороде. Его трудовая деятельность отмечена множеством наград. Он стал Лауреатом Ленинской премии, трех Государственных премий СССР, Премии Совета Министров СССР и Государственной премии России. Также Чазов стал полным кавалером ордена "За заслуги перед Отечеством", Героем Социалистического Труда, получил четыре Ордена Ленина.