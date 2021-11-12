СПЧ считает несправедливым требование о ликвидации правозащитного центра "Мемориал"

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека считает ликвидацию правозащитного центра "Мемориал", признанного в РФ НКО-иноагентом, чрезвычайной мерой, которая несоразмерна нарушениям и несправедлива. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в пятницу на сайте СПЧ.

"Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека считает очень важной ценность права на объединение и относит принудительную ликвидацию старейшей общественной организации к чрезвычайной мере. В настоящий момент Совет полагает, что предложенная санкция несоразмерна совокупности нарушения и несправедлива, поскольку в течение последних 14 месяцев органы контроля не выявили ни единого нарушения "Международным мемориалом" своих обязательств по исполнению законодательства, а у ПЦ "Мемориал" нашли лишь два незначительных нарушения", - сказано в сообщении.

8 ноября прокуратура Москвы обратилась в Московский городской суд с иском о ликвидации правозащитного центра "Мемориал". В иске указывается, что центр допускает оправдание деятельности сторонников террористических и экстремистских организаций.

"В материалах ПЦ якобы "присутствуют лингвистические и психологические признаки оправдания деятельности участников международных террористических и экстремистских организаций "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами" (запрещена в РФ), "Таблиги Джамаат" (запрещена в РФ), "Ат-Такфир Валь Хиджра" (запрещена в РФ), а также экстремистских организаций "Артподготовка" (запрещена в РФ) и "Свидетели Иеговы" (запрещена в РФ)", - сообщает правозащитный центр.