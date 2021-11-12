Власти Алтая начнут выплату субсидий малому и среднему бизнесу с 15 ноября

БАРНАУЛ, 12 ноября. /ТАСС/. Субсидии для предприятий малого и среднего бизнеса, пострадавших из-за ограничительных мероприятий в прошедшие нерабочие дни, начнут выплачивать в Алтайском крае с 15 ноября. Заявления поступили уже от более трех тыс. юрлиц и индивидуальных предпринимателей, сообщает в пятницу пресс-служба правительства региона со ссылкой на руководителя краевого управления Федеральной налоговой службы Юрия Куриленко.

"Правительством РФ было принято решение о выплате субсидий предприятиям, которые работают в пострадавших отраслях. Добавилась дополнительная категория - социально ответственные коммерческие организации. На сегодня у нас поступило 3 142 заявления от юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на выплату субсидий по нерабочим дням. Выплаты начнутся с 15 ноября", - сказал Куриленко на заседании рабочей группы по обеспечению устойчивости экономики региона.

Субсидию смогут получить те предприниматели, которые попали под ограничительные меры после 1 августа 2021 года, в том числе под нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября.

По словам Куриленко, в прошлом году к властям за поддержкой обратилось 15 тыс. субъектов малого и среднего бизнеса, которым было выплачено порядка 1,2 млрд рублей. По словам начальника краевого управления по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры Александра Евстигнеева, после введения системы QR-кодов в регионе наблюдается значительное снижение трафика посетителей торговых центров.

"Продовольственные отделы функционируют в полном объеме, но снижение трафика также фиксируется", - цитирует пресс-служба Евстигнеева.

В Алтайском крае складывается сложная ситуация с заболеваемостью COVID-19. Число новых случаев заражения уже длительное время превышает 500 человек. За весь период пандемии коронавирус подтвержден у 94 тыс. 559 человек, при этом полностью вакцинированы чуть более 761 тыс. жителей. Период нерабочих дней, с 30 октября по 7 ноября, продлевать не стали.

27 октября губернатор Виктор Томенко подписал изменения в указ "Об отдельных мерах по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции", согласно которым в регионе введена система QR-кодов. С 15 ноября она станет обязательной также в спортивных учреждениях, санаториях и ряде других организаций.