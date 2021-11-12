Росреестр планирует перейти на электронный документооборот с МФЦ

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Росреестр подготовил законопроект о переходе на безбумажный документооборот с многофункциональными центрами (МФЦ) при регистрации прав на недвижимость. Это должно ускорить предоставление услуг, говорится в пояснительной записке на портале проектов нормативных правовых актов.

"Законопроектом предлагается детализировать отношения между многофункциональными центрами и Росреестром, связанные с приемом документов с целью осуществления государственного кадастрового учета и государственной регистрации прав, в частности переводом принятых документов в бумажном виде в электронную форму", - отмечается в пояснительной записке.

Предполагается, что предоставленные заявителем бумажные документы в электронную форму будет переводить уполномоченный работник МФЦ. Он же будет заверять их усиленной квалифицированной электронной подписью.

В территориальные органы Росреестра будут направляться только электронные документы. Отказ от перемещения документов на бумажном носителе особенно важен для некоторых регионов России с большими расстояниями между населенными пунктами и плохой транспортной доступностью отдельных районов, считают авторы законопроекта.

Таким образом, переход на безбумажный документооборот между МФЦ и Росреестром позволит сократить финансовые издержки регионов на доставку документов, существенно снизить сроки предоставления услуги и повысить уровень удовлетворенности граждан, отмечается в пояснительной записке.

Изменения предлагается внести в закон о государственной регистрации недвижимости, они вступят в силу через 180 дней после официального опубликования.