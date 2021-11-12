Ростехнадзор не выдал Благовещенску паспорт готовности к отопительному периоду

БЛАГОВЕЩЕНСК, 12 ноября. /ТАСС/. Ростехнадзор не выдал паспорт готовности к отопительному сезону администрации города Благовещенска Амурской области - коммунальная инфраструктура областного центра оказалась не готовой, сообщается в пятницу на сайте надзорного ведомства.

"Ростехнадзор в период с 11 по 22 октября 2021 года провело проверку готовности муниципального образования Амурской области городской округ "город Благовещенск" к отопительному периоду 2021-2022 годов. В ходе проверочных мероприятий было установлено, что муниципальное образование выполнило не в полном объеме требования правил оценки готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Минэнерго России", - говорится в сообщении.

В частности, власти муниципалитета не представили ряд документов от некоторых крупных предприятий города, подтверждающие соблюдение водно-химического режима с целью обеспечения надежной работы тепловых энергоустановок, трубопроводов и другого оборудования без повреждения и снижения экономичности, вызванных коррозией металла. Также не представлены документы, подтверждающие проверку знаний теплотехнического и электротехнического персонала. Кроме того, не представлены акты гидравлических испытаний трубопроводов водяных тепловых сетей с целью проверки прочности и плотности, а также акты профилактических испытаний электроустановок котельных и другое.

"Главе администрации выдан акт проверки, установлен срок для устранения выявленных нарушений, при условии выполнения которых муниципальное образование Амурской области городской округ "город Благовещенск" будет готово к отопительному периоду 2021-2022 годов", - добавили в ведомстве.

В середине октября пресс-служба правительства Амурской области сообщала, что отопительный сезон начат во всех муниципальных образованиях области.