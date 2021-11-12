С начала года в Москве в ДТП с пьяными водителями погибли 50 человек

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Пятьдесят человек погибли в Москве с начала года в авариях с участием нетрезвых водителей. Об этом сообщается в Telegram-канале ГАИ Москвы.

Приведенная в канале статистика свидетельствует о том, что с начала года в столице произошло 369 аварий с участием пьяных водителей, в них погибли 50 человек и 477 пострадали. Всего было задержано 10,2 тыс. пьяных водителей, еще 9,6 тыс. автомобилистов отказались от освидетельствования.

Ведомство предупреждает, что за управление автомобилем в нетрезвом виде можно лишиться прав на срок от полутора до двух лет или получить штраф в 30 тыс. рублей. За повторное нарушение грозит до двух лет лишения свободы.