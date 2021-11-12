Великий вопреки: жизнь и достижения академика Евгения Чазова

Выдающийся кардиолог Евгений Чазов умер 12 ноября в возрасте 92 лет. Его называли "кремлевским доктором", ведь без малого 20 лет он возглавлял знаменитое 4-е Главное управление при Минздраве СССР

Имя Евгения Ивановича Чазова знают несколько поколений в нашей стране. В возглавляемом им 4-м Главном управлении при Минздраве СССР стремились лечиться не только руководители и заслуженные деятели культуры и науки Советского Союза, но и высокопоставленные деятели других стран. Чазов никогда не стремился занимать руководящие посты, а всегда считал, что его дело — медицина, наука. Однако судьба усиленно толкала его на новые и новые вершины, включая пост министра здравоохранения СССР. И он их брал, скрепя сердце, всегда помня о том, что в первую очередь он — врач, который должен облегчить состояние пациента, будь то отдельный больной или миллионы жителей огромной страны. Карболка и махорка Евгений Чазов родился 10 июня 1929 года в Нижнем Новгороде. Его родители познакомились на фронте во время Гражданской войны. Они переехали в город Горький к родственникам отца. Мать поступила в мединститут, после окончания работала врачом-терапевтом. Ее пример стал определяющим в жизни Евгения. Он навсегда запомнил запах коридоров сельских больниц: карболка и эфир. "Когда мать шла по райцентру, а она была в районе один врач в 1936–1937 годах, все кланялись. По-моему, так кланяются только священнику и врачу. Вот эта тяжелая работа мне запомнилась и ореол романтики. Может, поэтому я и пошел туда", — говорил Чазов в одном из телеинтервью. В начале Великой Отечественной войны Евгению едва исполнилось 12 лет. Осенью, когда немцы прорвали фронт, мать, начальник госпиталя, отсылает его из Горького, положив в рюкзак за спиной семь пачек махорки. Путь предстоял далекий — 300 км до Северного Урала, махорка — "билет" на попутки. С этого момента в жизни мальчика, а потом — молодого человека, все чаще возникали периоды полной самостоятельности. После окончания войны он поступает в Киевский мединститут и остается в городе, а родители переезжают в Москву. По выходным Чазов работает шофером, развозит грузы. А еще поет в ресторане украинские и русские народные песни. Оперный голос впоследствии произведет неизгладимое впечатление на правнучку Ирину, которая сейчас выступает в коллективе "Непоседы". Учебу Евгений закончил с отличием, но аспирантуру окончить в Киеве не разрешили, отправили в Москву. "Я уехал, и это было мое счастье, потому что я попал к Мясникову (Александр Леонидович Мясников — директор Института терапии АМН СССР, врач-терапевт) в клинику, где я смог начать заниматься наукой и в ординатуре защитить кандидатскую диссертацию", — отмечал Чазов. Миссия врача В начале профессионального пути будущий великий кардиолог работал врачом в Лобановской участковой больнице Ефремовского района Тульской области. С трудом скрывая слезы, он вспоминал в телеинтервью случай, когда в 1953 году обнаружил в одном из обездоленных войной домов 14-летнюю девочку с двусторонним воспалением легких и ее отчаявшегося отца. Доктор Чазов тогда спас ребенка — достал только появившийся у врачей пенициллин. У едва сводящего концы с концами отца пациентки он не принял тогда ни одного рубля и сбежал, когда тот хотел поймать для него в качестве благодарности курицу. Это правило Чазову привила мать: денег за помощь не брать никогда, а еще — всегда оставаться человечным. Позже эти жизненные принципы Евгений Иванович передаст своей дочери Ирине: целеустремленность, скромность, порядочность, уважение к позиции любого человека вне зависимости от его статуса, а также любовь к своему делу. В Москве Чазов жил в комнате коммуналки в Новоконюшенном переулке и каждый день пешком ходил по улицам старой Москвы на работу в клинику, где работал под началом академика Мясникова. В эти годы он встречает свою первую жену — врача-реаниматолога. Позднее за развод, названный "аморальным поведением", его исключат из КПСС. В партию он вернется спустя несколько лет.

В 1963 году он защитил докторскую диссертацию, а после ухода из жизни академика Мясникова возглавил дело учителя — стал директором Института терапии Академии медицинских наук СССР, затем преобразованного в Институт кардиологии им. А. Л. Мясникова. "Кремлевский доктор" В 37 лет доктор Чазов получил предложение от министра здравоохранения СССР Бориса Петровского возглавить "Кремлевку" — 4-е Главное управление при Минздраве СССР. Шел декабрь 1966 года. Место руководителя одного из важнейших управлений Кремля пустовало вот уже семь месяцев. Генеральному секретарю ЦК КПСС Леониду Брежневу нужен был свой человек во главе. Как писал в 2012 году Чазов: "Не скоро я, наивный врач и ученый, понял, что оказался "пешкой" в той политической борьбе за власть, которая развернулась в то время". От предложения он, уже имевший опыт работы простым врачом в "Кремлевке", усиленно отказывался, даже использовал верный, как ему казалось, ход: указал, что разведен. Не помогло. "Мои работы по лечению больных инфарктом миокарда, новые подходы к лечению тромбозов были известны к этому времени во многих странах мира. Известный американский кардиолог Пол Уайт, с которым мы подружились, предрекал большое будущее моим работам. И вдруг, как ураганом, были сметены за несколько дней все мои планы, мечты", — пишет Чазов в книге "Как уходили вожди. Записки главного врача Кремля". Вопреки своему желанию, он стал руководителем, одновременно занимая должность замминистра здравоохранения СССР, но и на этом высоком посту продолжал клиническую практику и научные разработки. Как рассказал ТАСС советский и российский пульмонолог, академик РАН Александр Чучалин, однажды в субботу во время дежурства Чазов провел эксперимент на себе — велел ввести фибринолизин — препарат для растворения тромбов и лечения инфаркта миокарда, тромбозов. "В понедельник он доложил своему руководителю: "Препарат готов, я его себе ввел и, как видите, жив-здоров". История знает случаи, когда врач проводил эксперименты на себе, но в XX веке это сделал только Чазов Евгений Иванович. Этот пример вошел даже в американские учебники по медицине", — сказал Чучалин, которого связывают с Чазовым более 40 лет совместной работы и дружбы. В одной врачебной команде они спасали жизни руководителей СССР — Константина Черненко и Андрея Громыко. Впоследствии это новейшее лекарство, разработанное чазовским коллективом, спасло тысячи людей, в том числе продлило жизнь маршала Советского Союза Георгия Жукова, у которого развился острый инсульт в январе 1968 года. Официальное признание препарата произошло спустя десятилетия. И Ленинская премия, которую в 1982 году получил Чазов, во многом связана с применением им тромболитической терапии. Идеальная система При Чазове в "Кремлевке" для "лучших людей страны" была создана уникальная система диспансеризации, ранней профилактики и диагностики, за которую в 1975 году врач получил Государственную премию. Он знал, что это важный участок, так как, по его словам, "здесь хранятся самые сокровенные тайны руководства страны и его окружения — состояние их здоровья, прогноз на будущее, которые при определенных условиях могут стать оружием в борьбе за власть". Чазов был свидетелем и врачевателем недугов Никиты Хрущева, Леонида Брежнева, Юрия Андропова, Константина Черненко, Михаила Горбачева, Бориса Ельцина. При последнем, в годы борьбы с привилегиями, система 4-го управления была разрушена.

Описание С Ренатом Акчуриным, Борисом Ельциным и Наиной Ельциной в кардиологическом центре, 1997 год © Александр Сенцов/ТАСС

"Он хотел сделать 4-е управление моделью здравоохранения во всей нашей стране. Ведь здесь лечились не только сильные мира сего, но и просто очень уважаемые люди: академики, народные артисты — элита нашего государства. При папе 4-е управление — это, конечно, был оазис. Сейчас я вижу, что многие наши руководители и просто обеспеченные люди уезжают лечиться за границу. Мне это очень обидно. Во времена папы все приезжали лечиться в 4-е управление — не только из социалистических, но и из капиталистических стран, обосновывая свой выбор очень высоким уровнем здравоохранения", — рассказала ТАСС директор Института клинической кардиологии им. А. Л. Мясникова, дочь академика Ирина Чазова. Она отметила, что в те годы ее отец работал сутками, успевая еще консультировать больных в Центре кардиологии им. Мясникова. "Но даже те небольшие встречи и общение, какие-то его замечания отложились у меня на всю жизнь. Папа — великий учитель, он вложил в меня какие-то вещи не нарочито, а между делом, играючи. Он мог сказать одно-два слова, и это было в точку", — сказала Ирина Чазова. "Он создал великолепную систему, идеальную, равной которой нет в мире, — это кремлевская медицина. И при этом Евгений Иванович — русский, чеховский, душевный человек, несмотря на то, что на таком уровне он был во властной системе государства. Доступный, простой, сердобольный доктор Чазов", — отметил в беседе с ТАСС бывший министр здравоохранения РФ (1999–2004), кардиохирург, основатель и президент Национального медико-хирургического центра им. Н.И. Пирогова Юрий Шевченко. В 1982 году благодаря поддержке Евгения Ивановича ему было оказано доверие выступить с докладом на Всемирном конгрессе кардиологов в Москве. В дальнейшем их связывали уже крепкие дружеские отношения. Конгресс кардиологов в Москве Проведение IX Всемирного конгресса в Москве было сверхсложной задачей, рассказал ТАСС почетный президент Российского кардиологического общества, ученый-эпидемиолог, академик РАН Рафаэль Оганов. "В то время международные отношения были очень напряженными, шла холодная война, и были кардиологи, которые высказывались открыто за бойкот конгресса в Москве. Евгению Ивановичу удалось убедить, что этот конгресс — не политическое событие, а научный медицинский форум, и его успешное проведение станет заслугой всех кардиологов мира, а не только Советского Союза, в то время как его провал станет позором для всех кардиологов мира. Конгресс прошел очень успешно, и в нем активно участвовали даже те кардиологи, которые ранее выступали за его бойкот. Кстати, с тех пор в России не было всемирных конгрессов кардиологов, так как его организация является очень сложной проблемой", — рассказал Оганов, который был генеральным секретарем конгресса.

Описание Во время пресс-конференции участников IX Всемирного конгресса кардиологов, 1982 год © Николай Малышев/ТАСС

Коллега Евгения Чазова, заместитель генерального директора по хирургии, руководитель отдела сердечно-сосудистой хирургии Национального медицинского исследовательского центра кардиологии Минздрава России, академик РАН Ренат Акчурин вспоминает и другой случай. В 1985 году, на торжественной церемонии вручения Нобелевской премии мира движению "Врачи мира за предотвращение ядерной войны", одним из создателей которого был Евгений Иванович, от остановки сердца замертво упал один из советских журналистов. "Академик Чазов, увидев это, спрыгивает со сцены, скидывает фрак и начинает закрытый массаж сердца. Через несколько минут сердцебиение восстанавливается и живого пациента увозит скорая помощь в Стокгольмскую больницу. Через 1,5–2 месяца я этого пациента успешно прооперировал", — рассказал ТАСС Акчурин. Акчурин подчеркнул, что благодаря Чазову с 1960-х годов начала расти советская, а потом российская кардиология. "Толчок этому длинному огромному поезду, состоящему из многих направлений, давал Евгений Иванович. И этот воз он тащил всю свою жизнь", — отметил врач. Министр здравоохранения СССР Насколько сильно не хотел уходить Чазов из Центра кардиологии в "Кремлевку", настолько же рьяно он противился и посту министра здравоохранения, к которому его подвигал Михаил Горбачев. В 1987 году назначение состоялось. "Папа просчитал, что для достижения достойного уровня развития медицины в Советском Союзе нужны были не очень большие деньги. Он обратился с предложением к Михаилу Горбачеву. Горбачев пообещал, что даст денег столько, сколько нужно, и у него будет карт-бланш. Ведь папа пошел на эту должность только при условии, что будет то финансирование, которое он запросил. В действительности первый и единственный президент СССР не сдержал своего слова", — рассказала Ирина Чазова. В 1990-м году, "понимая всю бесперспективность борьбы за обновление советского здравоохранения", Чазов добровольно покинул пост министра. Он ушел "с музыкой": сначала рассказал о своих достижениях на заседании Верховного Совета и получил переизбрание на новый трехлетний срок, а уже потом подал в отставку. Тем не менее многолетняя работа Евгения Ивановича сыграла огромную роль в развитии методов лечения заболеваний кардиологического профиля в России, отмечает вице-премьер Татьяна Голикова. "Он был идеологом создания в России сети сосудистых центров, инфраструктура которых задействована сейчас в реализации национального проекта "Здравоохранение", он стоял у истоков формирования программ по здоровому образу жизни. Его научные изыскания в кардиологии определили направления совместных интеллектуальных усилий медицинского сообщества на долгие годы вперед", — сказала ТАСС Голикова, выразив "глубокое почтение и признательность за вклад в развитие российской медицины". Эпоха Чазова Сегодня имя академика Чазова его современники ставят в один ряд с именами великих врачей — Сергея Боткина, Николая Пирогова, Александра Мясникова. Под его руководством защищено более 30 докторских и 50 кандидатских диссертаций. Евгений Иванович — один из создателей факультета фундаментальной медицины Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова. Автор более 450 научных трудов, в их числе 15 монографий, обладатель нескольких государственных наград, включая орден "За заслуги перед Отечеством" трех степеней и четыре ордена Ленина. В последние годы Евгений Иванович раз в неделю бывал в своем кардиоцентре, общался с коллегами и друзьями. Он любил вспоминать, какие виражи закладывала его судьба и как подталкивала его к новым свершениям. Он гордился тем, что создал систему кардиологической помощи и построил кардиоцентр. Он всегда подчеркивал, что никогда не считал себя элитным врачом, но счастлив, что смог помочь выдающимся людям, в числе которых поэт Константин Симонов, маршалы Советского Союза Константин Рокоссовский, Александр Василевский, ученый-математик Мстислав Келдыш.

Описание С кардиологом Майклом Дебейки на вручение высших наград РАН, 2004 год © Виталий Белоусов/ТАСС