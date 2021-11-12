Представители более 20 федеральных министерств и ведомств напишут Всероссийский экодиктант

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Представители более двух десятков федеральных министерств и ведомств станут участниками Всероссийского экологического диктанта, который пройдет 14-21 ноября. Об этом в пятницу на пресс-конференции сообщила заместитель председателя комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Елена Зленко.

"Мы хотим поддержать уникальный проект - экологический диктант, который стал международным. Новый формат привлекает не только федеральные органы исполнительной власти (22 присоединившихся к проекту), но и 85 субъектов Федерации. Особенно отрадно подключение молодежи стран СНГ, других стран", - сказала Зленко.

По ее словам, интерес к проекту огромный. "Это образовательный проект с большим будущим. В регионах созданы штабы по проведению диктанта, в нем примут участие школьники, взрослые, есть и пожилые участники. Созданы и офлайн-площадки", - сказала сенатор.

Она отметила, что после написания диктанта организаторы проанализируют акцию с точки зрения географии участников, какие вопросы вызвали интерес или трудности. "Изменяем контент, делаем его гибким, интересным. Это образовательный проект с большим будущим. В ближайшее время подготовим вопросы, связанные с новой климатической повесткой, с теми изменениями, которые будут в законодательстве в связи с формированием рынка углеродных единиц. Проект будет наполняться новыми знаниями и требованиями", - сказала Зленко.

Она заявила, что диктант позволяет узнать, какие есть пробелы у участников в этой сфере. "Это массив, который нужно правильно использовать. В зависимости от результатов диктанта можно сформировать программу с министерствами по профориентации, профпросвещению", - подчеркнула сенатор.

Всероссийский экологический диктант пройдет с 14 по 21 ноября на портале Экодиктант.рус, а также на организованных площадках в регионах России и зарубежных странах. Основная цель проекта - повысить уровень экологической культуры и грамотности населения, вдохновить на волонтерскую и просветительскую работу в экологической сфере. В 2019 в проекте приняли участие 85 тыс. школьников из 11 регионов России, в 2020 - уже более 2,8 млн, в 2021 году к России присоединятся Мьянма, Бразилия, Дания, Венгрия, Северная Македония, Индия, Индонезия, Мексика и другие страны.