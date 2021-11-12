План по вакцинации от гриппа в Марий Эл выполнили на 35,6%

ТАСС, 12 ноября. Свыше 149 тыс. жителей Марий Эл привились от гриппа, что составляет 35,6% от плана. Об этом сообщает в пятницу региональное управление Роспотребнадзора.

"По состоянию на 12 ноября в Марий Эл прививки против гриппа сделали 149 413 человек - 22,1% от общей численности жителей региона и 35,6% от запланированного количества", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в регионе вакцинировано более 89 тыс. детей, что составляет свыше 91% от плана, также вакцинировано почти 60 тыс. взрослых, в том числе 887 беременных женщин, что составляет 18,6% от плана. Всего в республике необходимо вакцинировать более 419 тыс. человек, из них 98 тыс. детей и 321 тыс. взрослых.

Вакцинация детей и взрослых за счет средств федерального бюджета проводится четырехвалентным препаратом "Ультрикс квадри" и "Совигрипп".