Центральную улицу Краснодара не будут делать пешеходной по выходным

КРАСНОДАР, 12 ноября. /ТАСС/. Движение транспорта на центральной улице города Краснодара - Красной, которая на выходных традиционно становится пешеходным бульваром, начиная с предстоящих выходных, ограничиваться не будет. Такое решение принято для того, чтобы избежать массового скопления людей и снизить риск заражения коронавирусом, сообщает пресс-служба мэрии города.

"В выходные на Красной обычно гуляет большое количество жителей и гостей кубанской столицы. Однако из-за ужесточения антиковидных мер во всем крае мы решили снова не превращать улицу в пешеходный бульвар, чтобы снизить риск роста заражения коронавирусной инфекцией", - приводит пресс-служба слова начальника городского управления общественной безопасности и правопорядка Виталия Косенко.

В пресс-службе городской администрации ТАСС уточнили, что решение о дальнейшем открытии улицы Красной для пешеходов будет принято исходя из эпидобстановки.

По состоянию на пятницу, с начала пандемии в регионе подтвердили 85 257 случаев коронавируса. Показатель заболеваемости на 100 тыс. населения в регионе равен 1 500, умерли 7 926 человек.

В начале недели губернатор Краснодарского края ужесточил ограничительные меры в связи с угрозой распространения коронавируса. С 6 по 14 ноября на всей территории края посещение объектов общественного питания совершеннолетними допускается только при наличии справки о вакцинации или QR-кода, ранее такая норма распространялась только на курортах Краснодарского края. Теперь на курортах QR-коды необходимы и при посещении совершеннолетними торгово-развлекательных центров и комплексов (ТРК и ТРЦ). Также в регионе действует обязательная вакцинация для определенных категорий граждан.