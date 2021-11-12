Власти Белгородской области планируют сделать проект "Цифровое ГТО" всероссийским

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Проект "Цифровое ГТО", который впервые в России проводился в этом году в Белгородской области, имеет потенциал стать всероссийским. Об этом сообщил во вторник первый заместитель губернатора - начальник департамента цифрового развития региона Евгений Мирошников.

Ранее пресс-служба правительства региона сообщала, что около 140 тыс. школьников приняли участие в чемпионате "Цифровое ГТО" в Белгородской области. Состязания подобного формата по сдаче цифровых нормативов, решению алгоритмических задач прошло впервые в РФ.

"Мы провели "Цифровое ГТО", которое становится у нас ежегодным для того, чтобы мерить компетенции [школьников]. <…> Мы в этом году договорились еще с рядом субъектов о том, что мы вместе проведем такой срез знаний. <…> Мы рассчитываем, что на уровне страны появится такой проект в таком формате, потому что по статистике, мы посмотрели, каждый второй ребенок в шесть лет уже [пользуется] гаджетами, в 10 лет практически 100% охват", - сказал он в ходе форума "B2CDTO: бизнес-практики для цифрового государства".

Кроме того, по словам Мирошникова, в регионе создается непрерывное IT-образование для детей со старшей группы детского сада по 11 класс. Планируется, что каждый год будут модернизироваться программы обучения, материально-технические базы и проводиться подготовка учителей.