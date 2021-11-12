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Осужденный за убийство Роман Бас сбежал из колонии-поселения в Свердловской области

Он одет в черную куртку и черные штаны

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 ноября. /ТАСС/. Побег осужденного по статье об убийстве Романа Баса из колонии-поселения произошел в Свердловской области. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе ГУФСИН Свердловской области.

"Роман Бас 12 ноября совершил побег с участка колонии-поселения ФКУ ИК-12 ГУФСИН России по Свердловской области, осужден по ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Убийство") к наказанию в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что сбежавший одет в черную куртку, черные штаны. На нем также может быть черная вязаная шапка.

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