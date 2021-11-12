Голикова: Россия обязана Чазову системой лечения больных с инфарктом миокарда

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Выдающийся кардиолог, академик РАН, почетный директор НМИЦ кардиологии Минздрава России Евгений Чазов помог тысячам пациентов, а открытые им методы лечения спасли миллионы жизней во всем мире. Он создал самую совершенную систему лечения больных с инфарктом миокарда, сообщила в пятницу вице-премьер России Татьяна Голикова.

Чазов умер в возрасте 92 лет.

"Выражаю мои глубочайшие соболезнования родным, близким и коллегам Евгения Ивановича Чазова, легенды отечественной кардиологии, которому все мы обязаны нашей системой лечения больных инфарктом миокарда, самой совершенной в мире. Уход из жизни этого выдающегося врача и ученого с мировым именем - это невосполнимая утрата для нашей страны и для всего медицинского сообщества. Вклад, который Евгений Иванович внес в развитие кардиологии, по-настоящему огромен", - передают ее слова в секретарите вице-премьера.

Многочисленные награды, которых был удостоен ученый не только в России, но и за рубежом, лишь подтверждают масштаб его таланта, отметила она. За годы врачебной практики он помог тысячам пациентов, а открытые им методы диагностики и лечения болезней сердца позволили сохранить миллионы жизней по всему миру, подчеркнула Голикова.

"В свое время мне выпала честь работать с Евгением Ивановичем, и этот важный период я неизменно вспоминаю с теплотой в сердце. Мне повезло узнать его не только как блестящего профессионала, но и как прекрасного человека, обладающего безграничными знаниями и мудростью. Светлая память об этом уникальном враче и человеке будет вечно жить в моем сердце", - добавила вице-премьер.