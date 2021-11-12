Путин включил в Совет по общественному телевидению главврача московской ГКБ №52

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин включил в состав Совета по общественному телевидению России главного врача московской городской клинической больницы №52 Марьяну Лысенко. Соответствующий указ опубликован в пятницу на официальном портале правовой информации.

"Включить в состав Совета [по общественному телевидению] следующих лиц: Лысенко М. А. - главный врач государственного бюджетного учреждения здравоохранения города Москвы "Городская клиническая больница №52 департамента здравоохранения города Москвы", - говорится в документе.

Марьяна Лысенко родилась в 1970 году. Доктор медицинских наук, Герой Труда РФ (2020), заслуженный врач города Москвы.

Ее отец - тележурналист Анатолий Лысенко - с 2012 года занимал должность генерального директора телеканала "Общественное телевидение России" (ОТР). 20 июня 2021 года Анатолий Лысенко умер в возрасте 84 лет после продолжительной болезни.