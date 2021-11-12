В Карелии отреставрируют деревянные здания для размещения представительств объектов ЮНЕСКО

ТАСС, 12 ноября. Власти Республики Карелия отреставрируют два деревянных исторических здания в центре столицы республики Петрозаводске, чтобы разместить в них музей-заповедник "Кижи" и визит-центр карельских петроглифов, являющихся объектами всемирного наследия ЮНЕСКО. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба республиканского правительства.

"Два деревянных исторических здания на проспекте Ленина будут реконструированы и переданы учреждениям культуры. В исторических зданиях, соединенных галереей городов-побратимов, разместится музей-заповедник "Кижи" и визит-центр карельских петроглифов. Таким образом, ансамбль из двух зданий станет центром обоих объектов всемирного наследия ЮНЕСКО, находящихся в Карелии", - отмечается в сообщении.

По данным пресс-службы, в пятницу в Петрозаводске состоялось выездное рабочее совещание с участием главы республики Артура Парфенчикова. "Нужно найти решение по сохранности двух исторических зданий, которые стали визитной карточкой города. Понятно, что исторический облик должен быть сохранен. Но при этом должно быть их грамотное и правильное применение. Мы должны провести здесь реставрацию в едином стиле", - цитирует пресс-служба слова Парфенчикова. В одном из деревянных зданий, на проспекте Ленина, 24а, будет действовать головное подразделение центра по изучению и управлению петроглифами Карелии, на которое также будут возложены функции основного визит-центра.

По данным республиканского центра по государственной охране объектов культурного наследия, здания бывшего управления Мурманской железной дороги были построены в 1917 году. После войны помещения использовались под образовательные учреждения, городской совет, общежитие. До недавнего времени в одном из двух зданий, объединенных панно с изображением городов-побратимов Петрозаводска, располагалось министерство образования Карелии. Ансамбль административных зданий входит в реестр памятников истории и культуры народов России и играет важную градостроительную роль в застройке исторического центра столицы Карелии.