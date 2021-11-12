Медведев провел совещание по совершенствованию уголовно-исполнительной системы РФ

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Власти и специалисты продолжат работу по созданию в России современной и эффективной системы исполнения наказаний. Об этом было заявлено в пятницу на совещании у заместителя председателя Совета Безопасности РФ Дмитрия Медведева.

"На совещании обсуждались вопросы реализации Концепции развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации на период до 2030 года. Отмечено, что будет продолжена работа по созданию современной, эффективной системы исполнения наказаний", - отметили в секретариате зампреда СБ.

По мнению участников совещания, "обеспечение неотвратимости наказания, а также гуманизация существующей системы исполнения наказаний должны способствовать сокращению количества осужденных в исправительных учреждениях и снижению рецидивной преступности, а также созданию действенных механизмов защиты граждан России от противоправных действий".

В совещании о мерах по совершенствованию уголовно-исполнительной системы приняли участие министр юстиции Константин Чуйченко, генеральный прокурор Игорь Краснов, министр внутренних дел Владимир Колокольцев, директор ФСБ Александр Бортников, руководитель Росгвардии Виктор Золотов, глава ФСИН России Александр Калашников.