Эксперимент по подготовке кадров для Росатома пройдет в закрытом городе на Урале

ТАСС, 12 ноября. Закрытый город Озерск в Челябинской области планируется сделать площадкой для апробации новой формы обучения - профессионалитета. Здесь будут готовить специалистов для нужд города и структур Росатома, сообщила ТАСС в пятницу заместитель генерального директора по персоналу Госкорпорации "Росатом" Татьяна Терентьева.

Ранее в Минпросвещения сообщали, что запуск программы "Профессионалитет" планируется с 1 сентября 2022 года для первых 150 тыс. студентов. Однако не сообщалось, в каких регионах будет реализована программа.

"Пока мы делаем "пилот". Мы взяли для себя закрытый город, так как это наша внутренняя ответственность, - Озерск", - сказала Терентьева.

Она уточнила, что в Озерске будут готовить специалистов строительного и инженерного профилей.

"Главная задача профессионалитета в том, чтобы подготовить те кадры, которые нужны работодателю. Чтобы колледжи учили тому, что нужно работодателю, выпускали в таких количествах, сколько необходимо. Чтобы эффективность была выше и [обучение происходило] быстрее - сокращаем до двух-трех лет", - добавила Терентьева.

Ожидается участие в проекте предприятий, относящихся к восьми отраслям экономики: атомная промышленность, железнодорожный транспорт, металлургия, машиностроение, сельское хозяйство, легкая промышленность, химическая и фармацевтическая отрасли. На реализацию проекта из федерального бюджета до 2024 года предполагается выделить около 30 млрд рублей, сообщала ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова. Кроме того, в Минпросвещения ранее предложили предприятиям софинансировать программу.