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Сертификаты о вакцинации "Спутником Лайт" формируются на портале госуслуг спустя 21 день

Однокомпонентная вакцина "Спутник Лайт" является эффективным препаратом как при самостоятельном применении, так и в качестве бустирующей инъекции
© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Сертификаты о первичной вакцинации препаратом "Спутник Лайт" формируются на портале госуслуг спустя 21 день после вакцинации. Об этом говорится в сообщении Минцифры.

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"Уточняем, что, согласно официальному письму Минздрава России, сертификаты о первичной вакцинации препаратом "Спутник Лайт" формируются на портале госуслуг спустя 21 день после вакцинации", - отмечается в сообщении.

В пятницу помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов сообщил журналистам, что сертификат в случае ревакцинации препаратом "Спутник Лайт" активируется в день прививки.

Однокомпонентная вакцина "Спутник Лайт" является эффективным препаратом как при самостоятельном применении, так и в качестве бустирующей инъекции. Препарат зарегистрирован более чем в 15 странах, процесс регистрации осуществляется еще в 30 государствах. Опубликованные ранее НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи данные, полученные на основе однократной вакцинации 28 тыс. лиц препаратом "Спутник Лайт" в Москве, показали, что при самостоятельном применении эффективность вакцины составляет 70% против дельта-варианта коронавируса в течение трех месяцев после вакцинации. В возрастной группе до 60 лет эффективность вакцины превысила 75%.

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РоссияПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
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