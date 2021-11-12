Спортивные школы и секции для детей в Самаре частично возобновят работу с 15 ноября

САМАРА, 12 ноября. /ТАСС/. Детские спортивные школы и секции в Самаре частично вернутся к работе с 15 ноября - будут разрешены занятия на открытом воздухе или индивидуальные тренировки в спортивных помещениях. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Самары в пятницу.

"Так, организации и индивидуальные предприниматели, деятельность которых связана с предоставлением услуг в сфере физической культуры и спорта, с 15 ноября могут проводить занятия с несовершеннолетними гражданами на открытом воздухе. Также разрешено проводить индивидуальные занятия с несовершеннолетними на объектах спорта, крытых спортивных сооружениях и иных приспособленных для занятий физической культурой и спортом помещениях", - рассказали в пресс-службе, отметив, что в таком формате работа продлится до особого распоряжения.

Помимо этого, тренировки будут проводить для спортсменов на этапе совершенствования спортивного и высшего спортивного мастерства и для несовершеннолетних членов спортивных сборных команд региона и РФ.

Главным условием организации тренировок является соблюдение санитарно-эпидемиологических правил, подчеркнули в мэрии Самары.

Как сообщал ТАСС, после каникул обучение в очном формате без смешения коллективов продолжили ученики начальных классов, а также 9-х и 11-х классов. При этом в школах должен соблюдаться входной температурный контроль, а также должны работать устройства обеззараживания воздуха и рук. Те же требования касаются детских садов.

В дистанционном формате продолжают обучение школьники 5-8-х и 10-х классов, а также воспитанники организаций допобразования и профессиональных образовательных организаций (за исключением индивидуальных занятий и занятий с учениками 1-4-х, 9-х и 11-х классов).

Ситуация с коронавирусом и ограничения

В Самарской области за сутки зафиксировано 1 798 случаев инфицирования, что стало максимумом за всю пандемию.

Нерабочие дни, введенные в регионе с 25 октября, помогли снизить загрузку на систему здравоохранения. Увеличился свободный коечный фонд, который теперь составляет 16,4%. Кроме того, сократилась заболеваемость ОРВИ на 25%, пневмонией - на 22%.

Сейчас в регионе продолжает действовать ряд ограничений - непривитым пожилым гражданам по-прежнему необходимо соблюдать самоизоляцию, а для посещения определенных учреждений всем гражданам необходимо иметь один из трех документов - сертификат о вакцинации (QR-код), сведения о перенесенном заболевании либо отрицательный ПЦР-тест, сделанный не позднее чем за 72 часа до посещения. Такой формат касается организаций сферы культуры, услуг, спортивных мероприятий, продовольственных магазинов площадью выше 2 тыс. кв. метров, а также магазинов непродовольственных товаров, ресторанов и кафе.