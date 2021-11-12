Три сельские территории в Белгородской области обустроят за счет федерального бюджета

БЕЛГОРОД, 12 ноября. /ТАСС/. Три сельские территории в Белгородской области благоустроят на средства госпрограммы "Комплексное развитие сельских территорий" в 2022 году. Общая стоимость всех запланированных работ превышает 650 млн рублей, сообщил журналистам в пятницу губернатор Вячеслав Гладков.

"Три наших комплексных проекта будут реализованы, они прошли отбор и их одобрил Минсельхоз России. Очень рад, что нам удается привлекать в область дополнительные федеральные средства, реализовывать полезные для жителей проекты", - пояснил Гладков.

В частности, благоустройство пройдет в селах Вознесеновка, Новостроевка-Первая и Новостроевка-Вторая Новостроевской территориальной администрации. В Вознесеновке, согласно проекту, построят МФЦ, детский сад, сети наружного освещения, реконструируют библиотеку. А в селах Новостроевка-Первая и Новостроевка-Вторая - социально-культурный центр, сети наружного освещения и объекты водоснабжения.

"Строительство социально важных объектов на этих территориях поможет повысить качество жизни и улучшить условия проживания сельских жителей", - добавил Гладков.