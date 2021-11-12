УрФУ будет проводить экскурсии студентов и выпускников на российские предприятия

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 ноября. /ТАСС/. Уральский федеральный университет (УрФУ) запускает сервис, который позволит всем желающим попасть на экскурсию на российские предприятия в очном или онлайн-формате в рамках проекта "Время карьеры". Об этом в пятницу сообщил на пресс-конференции в Уральском информационном центре ТАСС соруководитель проекта "Время карьеры", председатель Союза студентов Уральского федерального университета Ойбек Партов.

"С 15 ноября мы запускаем сервис экскурсий в компании. Он призван быть полезным каждому, кто хочет пообщаться с компаниями вживую на производстве. Сейчас в сервисе уже более 50 компани. Мы надеемся, что к декабрю количество таких компаний вырастет до 100, и у каждого человека будет возможность записаться через сервис на экскурсию и посетить ее как офлайн, так и, что важно в нынешнее тяжелое время, в онлайн-формате", - сказал Партов.

Цель нового сервиса - обеспечить знакомство студентов с компаниями и сотрудниками до трудоустройства.

Базовый сервис проекта уже объединил более 15 000 предложений от 1 400 работодателей. Платформа предлагает только проверенные вакансии, актуальные для студентов и выпускников без опыта работы, либо с минимальным опытом. С 1 сентября 2021 года получено уже 2 500 откликов на вакансии.

Всероссийская акция "Время карьеры" - проект АНО "Россия - страна возможностей", Минобрнауки России и Уральского федерального университета, реализованный по поручению президента РФ Владимира Путина. Цель проекта - знакомство молодежи с работодателями в неформальной обстановке и развитие прямой связи "работодатель - студент", формирование представлений о рынке труда и требованиях к молодым специалистам и выпускникам, содействие в трудоустройстве и профессиональном развитии студентов и выпускников, а также создание условий для развития их компетенций и конкурентоспособности, содействие компаниям в подборе кадров. В первой акции осенью 2020 года приняли участие более 60 000 студентов из 35 городов.