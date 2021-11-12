В Москве открыли памятник генерал-полковнику Василию Никитину

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Памятник генерал-полковнику Василию Никитину, в течение 30 лет возглавлявшего Службу горючего Вооруженных сил, установлен на территории 25-го Государственного научно-исследовательского института химмотологии Минобороны РФ в пятницу в Москве. Об этом сообщили журналистам в военном ведомстве.

"В летопись Вооруженных сил имя генерал-полковника Никитина Василия Васильевича вписано золотыми буквами. С ним связана целая эпоха в становлении и развитии службы горючего, в рядах которой он прослужил почти полвека, а возглавлял - целых 30 лет. Выражаю твердую уверенность в том, что открытый сегодня памятник - это наша приобщенность к его наследию", - подчеркнул заместитель министра обороны РФ генерал армии Дмитрий Булгаков в ходе церемонии открытия памятника.

Булгаков также отметил, что в настоящее время специалисты службы горючего исследуют и активно вырабатывают новые, современные подходы к обеспечивающим процессам, повсеместно внедряют прогрессивные экономические методы.

"При этом главной целью по-прежнему остается полное, своевременное и бесперебойное обеспечение войск в любых условиях боевой обстановки и повседневной деятельности, бережное использование и сохранность вверенных материальных средств", - заключил он.