Новую поставку вакцины "Спутник Лайт" в Крым ожидают в течение месяца

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноября. /ТАСС/. Запасы вакцины "Спутник Лайт" закончились в Крыму, новая поставка ожидается в течение месяца. Об этом в пятницу сообщили журналистам в пресс-службе Минздрава республики со ссылкой на заместителя министра Антона Лясковского.

"Закончился препарат "Спутник Лайт", но этот вопрос находится на контроле федерального министерства. В течение месяца ожидаем поставку данной вакцины", - сказал Лясковский, слова которого привели в пресс-службе. Он добавил, что на сегодняшний в день регион располагает достаточным запасом вакцины против коронавируса.

В пресс-службе напомнили, что, в соответствии с методическими рекомендациями Минздрава РФ, ревакцинацию от коронавируса можно сделать любым из зарегистрированных в РФ препаратов.

По данным властей, первый компонент вакцины в Крыму получили 778 600 человек, завершили вакцинацию 593 916 человек.

Максимальные с начала пандемии показатели заражения коронавирусом в Крыму ежедневно регистрируют с 3 октября, в больницах заняты порядка 90% коек. В регионе запретили проведение экскурсий для групп численностью более 10 человек, жителей республики старше 60 лет обязали не покидать свои дома, введены QR-коды и ПЦР-тесты для заселения в отели и санатории, посещения баров и кафе, а также ряда организаций и учреждений. Проводится обязательная вакцинация работников ряда сфер деятельности, в том числе туризма.