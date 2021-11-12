Сейм Латвии обязал депутатов парламента и самоуправлений иметь ковид-сертификат для работы

РИГА, 12 ноября. /ТАСС/. Сейм (парламент) Латвии в пятницу на внеочередном заседании в окончательном чтении принял законодательные поправки, обязывающие депутатов законодательного органа и муниципалитетов страны иметь для работы действующий сертификат о вакцинации от коронавируса или факте перенесенной болезни. Об этом сообщает пресс-служба Сейма.

"С 15 ноября депутат будет иметь право участвовать в работе Сейма только при предъявлении действующего ковид-сертификата, подтверждающего факт вакцинации или перенесенной болезни. В то же время депутат, получивший заключение специалиста или консилиума клинической университетской больницы об отсрочке вакцинации и предоставивший сертификат о негативном результате проведенного теста, также сможет продолжить работу", - говорится в сообщении.

Депутату Сейма, который не будет иметь права участвовать в работе парламента, приостанавливается выплата ежемесячной зарплаты и компенсаций. Выплаты будут возобновлены с того дня, когда парламентарий предоставит действующий ковид-сертификат.

"Требование о наличии сертификата о вакцинации от COVID-19 или факте перенесенной болезни также распространяется на депутатов самоуправлений", - указывает пресс-служба. Если депутат муниципалитета до 15 ноября не предоставит ковид-сертификат, его полномочия приостанавливаются.

Эти требования к депутатам являются временными и будут действовать до 1 июля 2022 года. "Временные требования к депутатам Сейма и самоуправлений установлены с целью обеспечения соответствующих интересов общественного здоровья и безопасности действий в условиях распространения COVID-19", - отмечается в сообщении.

Кабинет министров ввел в Латвии с 21 октября до 15 ноября жесткий локдаун из-за распространения коронавируса. В этот период работают только магазины с товарами первой необходимости, доступны только самые необходимые услуги. Во время карантина действует комендантский час с 20:00 до 05:00. Кроме того, с 11 октября до 11 января в Латвии объявлен режим чрезвычайного положения для ограничения стремительного распространения COVID-19.