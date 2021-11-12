Свердловские депутаты попросили о концепции развития транспорта на период Универсиады

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 ноября. /ТАСС/. Депутаты Заксобрания Свердловской области попросили представителей исполнительной власти региона до 19 ноября представить концепцию развития общественного транспорта, в том числе на время проведения Универсиады, которая пройдет в Екатеринбурге в 2023 году. Документ должен содержать решение проблемы доставки людей из Деревни спортсменов до мест проведения соревнований, сообщил в пятницу ТАСС первый зампредседателя заксобрания Аркадий Чернецкий.

"Предложено министерству транспорта региона представить концепцию развития транспорта в период проведения Универсиады, сделать соответствующие расчеты, каким образом будет решаться проблема доставки до мест проведения спортивных соревнований тех людей, которые будут размещены в Деревне на Новокольцовском тракте. Информация должна быть представлена до 19 ноября", - сказал он.

Чернецкий отметил, что во время проведения Универсиады на общественный транспорт ляжет дополнительная нагрузка, в частности в Новокольцовском районе на юго-востоке Екатеринбурга, где будет расположена Деревня спортсменов и который будет отдален от части спортивных объектов. "Это потребует ежедневной одномоментной перевозки довольно большого количества людей, и здесь должна быть выработана соответствующая транспортная стратегия. Но мы не видим анализа этой ситуации", - отметил первый зампредседателя заксобрания.

Универсиада пройдет в Екатеринбурге с 8 по 19 августа 2023 года. Соревновательная программа включает 18 видов спорта, в которых будут разыграны 247 комплектов медалей.