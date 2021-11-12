Экспедиция экопроекта по сохранению каспийского тюленя завершилась в Астраханской области

АСТРАХАНЬ, 12 ноября. /ТАСС/. Экологическая экспедиция по изучению и сохранению краснокнижного каспийского тюленя "Душа Каспия", которая проходила в Астраханской области при поддержке Минприроды России с 26 октября, завершена. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба администрации главы региона.

Ранее сообщалось, что государственная стратегия по сохранению каспийского тюленя, который является эндемиком (не встречается более нигде в мире) Каспийского моря и самым маленький тюленем на Земле, еще не разработана. Основными задачами экспедиции, организатором которой выступил фонд "Чистые моря", стали сбор и обновление научных данных о распределении, ключевых местах обитания и популяционных связях тюленей. Экспедиция подразумевала авиационное обследование и судовые исследования.

"Завершилась осенняя экспедиция экопроекта "Душа Каспия". В ходе авианаблюдения за каспийскими тюленями на самолете-амфибии команде удалось выполнить четыре воздушных маршрута. Ученые выяснили, что единственная обнаруженная залежка каспийского тюленя в российской акватории Каспийского моря находится на острове Малый Жемчужный и близлежащих отмелях - всего около 500 особей. На острове Тюлений и в акватории рядом животных обнаружить не удалось", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в ходе морского этапа проекта экспедиционная группа добралась до острова Малый Жемчужный, где ученые обследовали несколько особей, сделали необходимые замеры и взяли биоматериал на анализы. На пятерых животных поставили спутниковые метки отечественного производства "Пульсар", после процедур тюленей отпустили на волю. Практически все животные были в хорошем состоянии, кроме одного самца, на теле которого были обнаружены раны, похожие на следы от рыболовных сетей, рассказали в пресс-службе.

О каспийском тюлене

Каспийский тюлень или каспийская нерпа - единственный представитель морских млекопитающих на Каспии, вымирающий вид. С 2020 года каспийский тюлень занесен в Красную книгу РФ, с 2008 года находится в списке Международного союза охраны природы "находящийся под угрозой исчезновения".