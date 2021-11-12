Мокрый снег и гололедица ожидаются в регионах Центральной России с 13 ноября

ТАСС, 12 ноября. Синоптики прогнозируют дожди, мокрый снег и гололедицу в ряде регионов Центрального федерального округа (ЦФО) 13-15 ноября, в том числе во Владимирской, Ивановской, Калужской, Костромской, Рязанской, Тверской и Тульской областях. Температура воздуха ночами будет колебаться от плюс трех до минус пяти градусов, в дневные часы столбики термометров покажут до плюс четырех-семи градусов, сообщили ТАСС в местных центрах по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГСМ).

"В Тульской области 13 ноября будет облачно с прояснением, 14 ноября ожидаются небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, местами гололедица, температура воздуха ночью от минус двух до плюс трех градусов, днем - до минус пяти градусов. 15 ноября ночью - небольшой снег, ветер северо-западный, северный, местами порывы до 15 м/с. Температура воздуха ночью и днем от нуля до минус пяти градусов", - сообщили в региональном ЦГМС.

В Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Липецкой, Орловской, Смоленской, Тамбовской областях в субботу существенных осадков не прогнозируется, днем воздух прогреется до плюс пяти-семи градусов, ночами 13-15 ноября столбики термометров покажут от плюс трех до минус трех градусов. Небольшие дожди, местами с мокрым снегом наиболее вероятны в воскресенье и понедельник. "В Смоленской области в субботу температура составит ночью от минус двух до минус трех градусов, днем - до плюс шести градусов. В ночь на воскресенье ожидаются местами небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, днем 14 ноября ожидается переменная облачность, местами возможны осадки в виде дождя", - отметили в областном гидрометцентре.

На сайте Гидрометцентра России отмечено, что ухудшение погоды связано с тем, что 13 ноября по северу ЦФО будет перемещаться активный циклон, а 14 ноября с северо-запада на юго-восток пройдет волновой циклон. Местами ветер будет усиливаться до 15 м/с. 15 ноября возможно понижение температуры воздуха надва-четыре градуса.