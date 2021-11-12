В охотничьем хозяйстве Волгоградской области выявили вспышку АЧС

ВОЛГОГРАД, 12 ноября. /ТАСС/. Африканская чума свиней (АЧС) выявлена на территории охотничьего хозяйства Кумылженского района Волгоградской области у дикого кабана. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия.

"В результате лабораторных исследований в государственном бюджетном учреждении Волгоградской области "Волгоградская областная ветеринарная лаборатория" пробы биологического материала от дикого кабана, отстреленного на территории охотхозяйства "Глазуновское", расположенного на территории Кумылженского района, установлен диагноз африканская чума свиней", - говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что на территории района в настоящее время проводится комплекс необходимых мероприятий.

Ранее продукция, зараженная АЧС, была найдена на мясоперерабатывающем предприятии Волгограда, а также на нескольких складах супермаркетов в Волгоградской области.