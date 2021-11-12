Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России поднялся до 49%

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Уровень коллективного иммунитета к коронавирусной инфекции в России сейчас составляет 49%. Полный цикл вакцинации от ковида в стране был проведен почти 58 млн раз, сообщили журналистам в пятницу в федеральном оперативном штабе по борьбе с новым заболеванием.

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"По состоянию на 12 ноября, вакцинация первым компонентом проведена 63 124 096 раз, вакцинация полного цикла - 57 961 578 раз. Уровень коллективного иммунитета в России составляет 49%", - сообщили в штабе.

Уровень коллективного иммунитета в стране, по данным на 5 ноября, был 48%.

Роспотребнадзор ранее уточнял, что для достижения коллективного иммунитета в РФ необходимо провакцинировать не менее 80% взрослого населения.