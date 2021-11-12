Голикова рассказала об осложнении ситуации с ковидом в пяти регионах

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Ситуация с распространением коронавирусной инфекции осложнилась в пяти регионах России за последнюю неделю. Об этом в пятницу сообщила журналистам вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

"Это Амурская, Иркутская, Новосибирская, Рязанская, Томская области. На тепловой карте портала стопкоронавирус.рф они перешли из оранжевой в красную зону", - сказала она.

По данным федерального оперативного штаба по борьбе с новым заболеванием, улучшение ситуации с коронавирусом зафиксировано в Республике Калмыкия и в Республике Тыва, цвет на тепловой карте в данных субъектах поменялся с красного на оранжевый.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 252 млн человек, более 5 млн умерли. В России, по данным федерального оперштаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 8 992 595 случаев заражения, выздоровели 7 720 962 человека, умерли 252 926. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.