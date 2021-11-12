Голикова: сертификат вакцинации от ковида должен стать таким же документом, как паспорт

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Сертификат вакцинации от коронавируса в России должен стать таким же документом, как паспорт. Об этом в пятницу заявила журналистам вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

"Сертификат прививки от коронавируса должен стать таким же важным документом в жизни наших граждан, как паспорт. И очень радуют новости из регионов о рекордах по суточной вакцинации. Но напомню, что нам нужно достичь коллективного иммунитета в краткие сроки, чтобы не затягивать развитие пандемии в нашей стране", - сказала она.

Сертификат формируется автоматически в виде электронного документа на русском и английском языках не позднее чем через три календарных дня после завершения вакцинации. При этом сведения после введения первого компонента препарата отображаются в записи о вакцинации в информационном ресурсе учета информации в целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции и на портале госуслуг.