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Голикова: сертификат вакцинации от ковида должен стать таким же документом, как паспорт

Вице-премьер напомнила, что России нужно достичь коллективного иммунитета в краткие сроки, чтобы не затягивать развитие пандемии

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Сертификат вакцинации от коронавируса в России должен стать таким же документом, как паспорт. Об этом в пятницу заявила журналистам вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

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"Сертификат прививки от коронавируса должен стать таким же важным документом в жизни наших граждан, как паспорт. И очень радуют новости из регионов о рекордах по суточной вакцинации. Но напомню, что нам нужно достичь коллективного иммунитета в краткие сроки, чтобы не затягивать развитие пандемии в нашей стране", - сказала она.

Сертификат формируется автоматически в виде электронного документа на русском и английском языках не позднее чем через три календарных дня после завершения вакцинации. При этом сведения после введения первого компонента препарата отображаются в записи о вакцинации в информационном ресурсе учета информации в целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции и на портале госуслуг.

Теги
Голикова, Татьяна АлексеевнаРоссияПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
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