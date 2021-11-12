Эксперт: заболеваемость ковидной пневмонией в России составляет 800 человек на 100 тыс.

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Заболеваемость пневмонией, вызванной COVID-19, без учета внебольничной, на сегодняшний день составляет около 800 человек на 100 тыс. населения России, сообщил в пятницу журналистам главный внештатный специалист-пульмонолог Минздрава РФ Сергей Авдеев.

"На сегодняшний день заболевание пневмонией, вызванной вирусом COVID-19, без учета внебольничной, составляет около 800 человек на 100 тыс. населения. Эффективные способы профилактики этого заболевания есть, в первую очередь это вакцинация против новой коронавируной инфекции, гриппа, пневмококковой инфекции", - сказал он.

По данным Минздрава, в 2019 году показатель заболеваемости пневмонией составлял порядка 500 человек на 100 тыс. населения.