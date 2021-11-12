Страховая компания в Петербурге выплатила 100 тыс. рублей за ущерб от восьми котов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 ноября. /ТАСС/. Компания Совкомбанк Страхование выплатила почти 100 тыс. рублей за ущерб, причиненный восемью котами. Они спровоцировали протечку из шарового крана для подключения противопожарного квартирного шланга. Об этом сообщила пресс-служба компании в пятницу.

Предположительно, коты задели ручку шарового крана и открыли его.

"Пролившийся объем воды нанес серьезные повреждения внутренней отделке квартиры: было повреждено напольное покрытие, несколько комодов, шкафов, деревянные двери и их наличники, кошачий домик", - говорится в сообщении.

Событие было признано страховым случаем. Убытки, причиненные в результате него, были возмещены в размере почти 100 тыс. рублей в соответствие с условиями договора страхования имущества.