Кириенко поддержал идею использования неформальных способов для профилактики буллинга

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноября. /ТАСС/. Первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко считает, что надо находить дополнительные неформальные инструменты для решения проблемы школьного буллинга. Об этом он сказал в пятницу на встрече с участниками финала всероссийского конкурса "Большая перемена" (проект АНО "Россия - страна возможностей"), который проходит в международном детском центре "Артек".

Одна из участниц конкурса рассказала о подготовленном проекте, который направлен на профилактику конфликтов в школьной среде. Согласно идее проекта, ученики 1-2 раза в неделю встречаются с учителями в неформальной обстановке и обсуждают вопросы, которые у них накопились друг к другу.

"Мне кажется, это очень интересно. И вы правы, надо находить дополнительные неформальные инструменты для решения проблемы буллинга. Да и вообще, чем больше будет такого неформального общения педагогов и учеников, тем лучше со всех точек зрения. Причем и школьникам, и самим педагогам", - сказал Кириенко.

При этом Кириенко добавил, что с осторожностью относится к идее в административном порядке распространять подобный проект во всех российских школах. "Мне кажется, что самое плохое, что можно сделать для этого проекта, - это выпустить приказ министра просвещения, который обязывает со следующей недели во всех школах [внедрить данную методику]. Произойдет формальность. Главное, о чем вы рассказываете, это неформальное отношение к этому, вопрос доверия", - подчеркнул Кириенко.

Он отметил, что успешная реализация данного проекта во многом зависит от конкретных людей, которые "этим горят".