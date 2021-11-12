Национальная ассоциация телерадиовещателей подвела итоги фестиваля "Герой нашего времени"

КРАСНОДАР, 12 ноября. /ТАСС/. Национальная ассоциация телерадиовещателей (НАТ) в пятницу в Анапе подвела итоги фестиваля "Герой нашего времени", целью которого является создание программ и фильмов о человеческих ценностях. Победителями стали 15 телевизионных проектов, за создание которых вручены статуэтки фестиваля, сообщили ТАСС в оргкомитете мероприятия.

"Победителями объявлены: в номинации "Вдохновение" - "Свое ТВ" (Березники, Пермский край), "У меня свое. Машинист сцены"; в номинации "Эхо памяти" - ТРК "Удмуртия" (Ижевск), "Эшелон 336"; в номинации "Профессия как призвание" - "Первый Ростовский" (Ростов-на-Дону), "Красная зона"; в номинации "Цена жизни" - ГТРК "Южный Урал" (Челябинск), "Доктор Женя"; в номинации "Прошлое, настоящее, будущее" - ГТРК "Лотос" (Астрахань), "Потомки"; в номинации "Открытие" - ГТРК "Новосибирск" (Новосибирск), "Созидающий взрыв". Призовыми статуэтками фестиваля также награждены: "Лучший корреспондент" - Игорь Зорин, телеканал "Кубань-24" (Краснодар), "Теория идеи № 2 Лопатин и Баранов"; "Лучший режиссер" - Светлана Герасимова, киноальманах "Рядовые истории": "Красное вино Победы" (Курск); "Лучший оператор" - Андрей Бурчик, Артемий Рекутин, Иван Гришин, телеканал "БелРос" (Москва), "Ржев. 500 дней в огне".

Уточняется, что жюри также учредило специальные призы. Статуэтки вручены ГТРК "Башкортостан" (Уфа) за проект "От льна до волокна"; телеканалу "78" (Санкт-Петербург), "Тихий подвиг"; детско-юношескому телеканалу "Тамыр" (Уфа), "Преград.net"; телеканалу "Санкт-Петербург" (Санкт-Петербург), "Александр Невский. Имя России" - телемарафон 22 мая; ГТРК "Южный Урал" (Челябинск), "Слепой спортсмен и блогер: "Самое главное - верить!"; ГТРК "Кубань" (Краснодар), "6680".

По данным оргкомитета, в фестивале приняли участие 199 телевизионных проектов, 58 телекомпаний и продюсерских студий, журналистов, режиссеров, телеоператоров из 41 города России. В рамках трехдневной программы фестиваля также состоялись открытые мастер-классы мастеров публицистической журналистики и режиссеров, встречи с известными продюсерами и кинокритиками, дискуссии.

Фестиваль "Герой нашего времени" проходил в Анапе с 10 по 12 ноября при поддержке администрации города-курорта Анапа, администрации Краснодарского края, с использованием гранта президента РФ на развитие гражданского общества. Фестиваль проводится с 2007 года.