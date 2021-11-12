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Пандемия COVID-19

Директор Александра Серова рассказал о состоянии певца

Артист остается в больнице

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Российский певец Александр Серов, госпитализированный с коронавирусом, остается в больнице. Об этом сообщил ТАСС в пятницу его директор Александр Федорков.

Ранее в окружении артиста ожидали, что его выпишут 10-11 ноября.

"Да, долечивают", - ответил Федорков на вопрос, остается ли Серов в больнице.

Серов уже более месяца находится под наблюдением врачей. По данным "Комсомольской правды", 67-летний певец был госпитализирован с коронавирусом и большим поражением легких. На прошлой неделе Федорков сообщил ТАСС, что результат теста артиста на коронавирус отрицательный.

Серов - исполнитель таких песен, как "Ты меня любишь", "Как быть", "Мадонна", "Я люблю тебя до слез".

Теги
РоссияСеров, Александр Николаевич (певец)Пандемия COVID-19
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