Победителями конкурса "Большая перемена" стали 600 школьников

АРТЕК /Республика Крым/, 12 ноября. /ТАСС/. Шестьсот участников Всероссийского конкурса "Большая перемена", финал которого прошел в Международном детском центре "Артек", стали победителями. Об этом в пятницу сообщили журналистам в пресс-службе конкурса.

"По итогам финала в "Артеке" победителями "Большой перемены" стали 600 школьников, из которых 300 человек - ученики 11-х классов и 300 - ученики 9-х - 10-х классов. Победители среди учеников 11-х классов получат по 1 млн рублей на образование, а ученики 9-10-х классов - по 200 тыс. рублей, которые они смогут направить на образование и саморазвитие", - говорится в сообщении.

Награждение прошло в пятницу. Победителей выявили по результатам решения кейсовых заданий и защиты проектов. Ребятам предлагались задания по четырем направлениям: искусство и творчество, образовательные технологии, среда обитания, общество.

Финалистов и победителей поздравил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко. "Жизнь только начинается. Эта победа должна вас вдохновить, она должна вам дать ощущение уверенности в своих силах, - сказал Кириенко. - Было 2,5 млн участников конкурса "Большая перемена". Здесь, в "Артеке", всего тысяча с небольшим человек. Вы стали лучшими из 2,5 млн, вы дошли до финала, вы многому научились, получили новых друзей, получили новый опыт, почувствовали и поверили в себя".

В пресс-службе добавили, что в финале конкурса будут также объявлены топ-30 школ "Большой перемены", которые получат по 2 млн рублей на развитие образовательной среды. Педагоги, подготовившие победителей "Большой перемены", получат премии в размере 150 тыс. рублей.

"Большая перемена"

По данным оргкомитета, всего в 2021 году в "Большой перемене" - реализующемся по нацпроекту "Образование" проекта президентской платформы "Россия - страна возможностей" - приняли участие 2,5 млн школьников и студентов колледжей из разных регионов страны. В очном финале в "Артеке" участвуют ребята, прошедшие несколько этапов отбора.

Здесь конкурсанты, объединившись в команды "авторов перемен", будут решать кейсовые задания по четырем направлениям ("Искусство и творчество", "Образовательные технологии", "Среда обитания", "Общество") и разработают проекты, которые помогут улучшить разные сферы общественной жизни. Помимо этого, ребят ждет культурная программа от участников арт-кластера "Таврида" и познавательная - от общества "Знание".