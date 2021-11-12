Власти Марий Эл предлагают увеличить количество бюджетных мест в вузах региона

ТАСС, 12 ноября. Министерство образования и науки Республики Марий Эл разработало предложения по увеличению количества бюджетных мест в вузах региона. Всего предлагается создать более 5,6 тыс. бюджетных мест. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе регионального министерства.

"В Министерство науки и высшего образования Российской Федерации направлен проект предложений. <…> Сформированы предложения контрольных цифр приема по направлениям подготовки и специальностям для обучения по образовательным программам высшего образования за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2023-2024 учебный год в объеме 5 645 бюджетных мест", - говорится в сообщении.

Предлагается создать 3 723 места по направлению подготовки бакалавриат, 1 489 мест - специалитет и 433 - магистратура. Всего число бюджетных мест планируется увеличить более чем на 42%, до 1 680.

Будут затронуты 13 направлений подготовки в рамках бакалавриата, в частности информатика, промышленная экология, горное дело, сельское хозяйство. Кроме того, речь идет о восьми направлениях специалитета (музыкально-инструментальное искусство, СМИ, туризм и другие), а также о направлении подготовки магистратуры (лечебное дело).