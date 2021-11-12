Крупнейший вуз Северного Кавказа продлил дистанционное обучение

СТАВРОПОЛЬ, 12 ноября. /ТАСС/. Северо-Кавказский федеральный университет на неделю продлил дистанционный формат обучения. Об этом ТАСС сообщили в пятницу в пресс-центре вуза.

"С понедельника студенты Северо-Кавказского федерального университета, в том числе и колледжа при вузе, продолжат свое обучение в дистанционном формате до конца следующей недели", - говорится в сообщении.

Дистанционный формат обучения в СКФУ ввели с 30 октября 2021 года. По решению ректора вуза Дмитрия Беспалова такой формат работы будет продолжен еще некоторое время.

"СКФУ обладает развитой электронной информационно-образовательной средой. В нашем вузе созданы все условия для того, чтобы при дистанционном режиме обучения качество образования наших студентов оставалось на высоком уровне", - цитирует пресс-центр Беспалова.

Студентам доступны учебные материалы, размещенные в автоматизированной библиотечной информационной системе "Фолиант" и на образовательном портале еКампус (курсы лекций, методические материалы по всем реализуемым дисциплинам), электронные учебные курсы на базе платформы LMS Moodle, отмечают в вузе.