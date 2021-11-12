В Петербурге открыли крупнейший миграционный центр, работающий по принципу "одного окна"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 ноября. /ТАСС/. Крупнейший в Санкт-Петербурге миграционный центр "Южный" открылся в Московском районе города на Кубинской улице. Он будет работать по принципу одного окна, а его пропускная способность составит около 1 тыс. человек в день. Об этом рассказали в пятницу в аппарате вице-губернатора Санкт-Петербурга Максима Мейксина.

"12 ноября состоялось открытие многофункционального миграционного центра "Южный". Общая площадь нового миграционного центра составляет более 2,2 тыс. кв. м, что позволяет разместить в едином пространстве все организации, необходимые для оформления и получения трудового патента", - говорится в сообщении.

В пресс-службе также добавили, что в одном здании будет обособленное подразделение ФГУП "Паспортно-визовый сервис" МВД России, отдел по вопросам трудовой миграции УВМ ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области, медицинский центр, а также ряд других организаций, оказывающих помощь в оформлении документов для легального трудоустройства иностранных граждан. Работа будет выстроена по принципу одного окна.

Кроме того, в центре иностранные граждане смогут пройти комплексный экзамен, медицинское освидетельствование, оформить полис дополнительного медицинского страхования и оплатить налоги. В "Южном" для приезжих также будет работать пункт вакцинации от COVID-19. На сегодняшний день это уже шестой многофункциональный миграционный центр, который работает в городе.