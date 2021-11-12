Рязанский госуниверситет им. С. А. Есенина введет смешанный формат обучения с 15 ноября

ТАСС, 12 ноября. Рязанский государственный университет имени С. А. Есенина (РГУ имени С. А. Есенина) переведет студентов на смешанный формат обучения с 15 ноября. Лекции для потоков численностью более 30 человек будут проходить в дистанционном формате, сообщила в пятницу пресс-служба образовательного учреждения.

"С 15 ноября образовательная деятельность в РГУ имени С. А. Есенина будет организована в смешанном (гибридном) формате обучения и при соблюдении методических рекомендаций Роспотребнадзора", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в университете создадут все условия для безопасного осуществления образовательного процесса. Обучение в дистанционном формате будет организовано при проведении лекционных занятий для потоков обучающихся численностью более 30 человек, а также в иных отдельных случаях. Семинары и лабораторные занятия будут проходить в аудиториях с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований. "В центре непрерывного образования, научно-образовательном подразделении "Институт Конфуция", научно-образовательном центре практической психологии и психологической службы, лингвистическом центре института иностранных языков занятия будут проводиться в смешанном формате", - добавили в сообщении.

Ранее руководство университета ввело для студентов формат самостоятельного обучения с 30 октября по 7 ноября. С 8 по 14 ноября занятия проводятся в дистанционном режиме. По данным сайта стопкоронавирус.рф, в Рязанской области с начала пандемии зарегистрировано 50 953 случая заболевания, в том числе 273 - за последние сутки. Выздоровел 43 601 человек, отмечено 1 622 смертельных случая. Первый этап вакцинации прошли 425 909 жителей, второй - 383 353. Уровень коллективного иммунитета составляет 36,5%.