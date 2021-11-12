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Пандемия COVID-19

Рязанский госуниверситет им. С. А. Есенина введет смешанный формат обучения с 15 ноября

Лекции для групп численностью более 30 человек будут проходить удаленно

ТАСС, 12 ноября. Рязанский государственный университет имени С. А. Есенина (РГУ имени С. А. Есенина) переведет студентов на смешанный формат обучения с 15 ноября. Лекции для потоков численностью более 30 человек будут проходить в дистанционном формате, сообщила в пятницу пресс-служба образовательного учреждения.

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"С 15 ноября образовательная деятельность в РГУ имени С. А. Есенина будет организована в смешанном (гибридном) формате обучения и при соблюдении методических рекомендаций Роспотребнадзора", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в университете создадут все условия для безопасного осуществления образовательного процесса. Обучение в дистанционном формате будет организовано при проведении лекционных занятий для потоков обучающихся численностью более 30 человек, а также в иных отдельных случаях. Семинары и лабораторные занятия будут проходить в аудиториях с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований. "В центре непрерывного образования, научно-образовательном подразделении "Институт Конфуция", научно-образовательном центре практической психологии и психологической службы, лингвистическом центре института иностранных языков занятия будут проводиться в смешанном формате", - добавили в сообщении.

Ранее руководство университета ввело для студентов формат самостоятельного обучения с 30 октября по 7 ноября. С 8 по 14 ноября занятия проводятся в дистанционном режиме. По данным сайта стопкоронавирус.рф, в Рязанской области с начала пандемии зарегистрировано 50 953 случая заболевания, в том числе 273 - за последние сутки. Выздоровел 43 601 человек, отмечено 1 622 смертельных случая. Первый этап вакцинации прошли 425 909 жителей, второй - 383 353. Уровень коллективного иммунитета составляет 36,5%.

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РоссияРязанская областьПандемия COVID-19
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