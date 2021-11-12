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Представитель РФ опровергла обвинения в адрес российских специалистов в ЦАР

Анна Евстигнеева добавила, что Россия "находится в тесном контакте в властями ЦАР и взаимодействует с ними" во всех случаях, когда выдвигаются подобные обвинения

ООН, 12 ноября. /ТАСС/. Обвинения в адрес российских военных специалистов, работающих в Центрально-Африканской Республике, совершенно безосновательны. Об этом заявила в пятницу заместитель постоянного представителя РФ при ООН Анна Евстигнеева на заседании Совета Безопасности ООН по продлению мандата миссии ООН в Центрально-Африканской Республике.

"Сегодня мы снова слышали обвинения в адрес российских специалистов, которые работают в ЦАР, - сказала она. - Они успешно проводят профессиональную подготовку военнослужащих ЦАР и работают только на основе приглашения властей страны. Благодаря их работе, а также усилиям других партнеров, сотрудничающих с властями ЦАР на двусторонней основе, а главное, военносулужащих ЦАР, ситуацию с стране удалось стабилизировать. Однако вновь и вновь мы слышим от некоторых членов Совета Безопасности безосновательные обвинения в адрес наших специалистов, которые мы неоднократно опровергали".

Евстигнеева добавила, что Россия "находится в тесном контакте в властями ЦАР и взаимодействует с ними" во всех случаях, когда выдвигаются подобные обвинения.

Франция и США неоднократно выступали с обвинениями в адрес российских инструкторов. Эти страны утверждают, что представители РФ якобы принимали участие в боевых действиях на стороне правительства Центрально-Африканской Республики и могли быть причастны к бессудным казням и другим злоупотреблениям в ходе боевых действий.

Теги
ЦАРРоссия
Пандемия COVID-19
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