Сферы туризма и ЖКХ в Астраханской области цифровизируют в 2022 году

АСТРАХАНЬ, 12 ноября. /ТАСС/. Власти Астраханской области намерены внедрять цифровые решения в сферах туризма, строительства и городской среды в 2022 году в рамках подписанного соглашения о сотрудничестве с АНО "Цифровая экономика". Об этом сообщил журналистам глава региона Игорь Бабушкин в рамках стратегической сессии "Цифровая прокачка региона. Астраханская область" в пятницу.

"В августе мы утвердили стратегию цифрового развития Астраханской области и теперь намерены поступательно двигаться по намеченному пути трансформации всех процессов с использованием современных технических возможностей. Когда мы решали вопрос о том, каким именно сферам нужна "цифровая прокачка", мы выбрали строительство и городскую среду, поскольку это то, с чем все мы сталкиваемся каждый день. Мы хотим жить в удобном и безопасном городе. Сегодня активно развиваем сферу туризма, в этом году мы приняли в гости более полутора млн. человек, но мы не понимаем, где они, чем они занимаются, какие направления для них интересны. Реализация подписанного соглашения рассчитана в течение 2022 года", - сказал Бабушкин.

Предполагается, что автоматизация городской среды обеспечит комфорт и безопасность жителей, начиная от создания систем умного учета ЖКХ и безналичной оплаты проезда в транспорте до фотовидеофиксации нарушений ПДД на улицах города. В строительной отрасли внедрение цифровых технологий поможет повысить производительность труда и конкурентоспособность предприятий. В туротрасли предполагается внедрять новые цифровые, ранее недоступные направления для путешествий, что позитивно скажется на туристической привлекательности региона. Сотрудничество сторон также будет направлено на реализацию нацпроекта "Цифровая экономика РФ".

По словам директора по региональной политике АНО "Цифровая экономика" Сергея Черемисина, участникам стратегической сессии предстоит рассмотреть опыт других регионов по выбранной проблематике, а затем на его основе выработать собственные решения для Астраханской области.

"До Астраханской области наши эксперты уже побывали в 27 российских регионах, где были выработаны конкретные цифровые решения, которые зачастую были внедрены в очень короткие сроки - месяц, два, три и были получены результаты. Граждане стали получать быстро информацию о том, как можно записаться в детский сад, как можно получить разрешение на строительство, справку, любую государственную услугу. Ведь сама суть цифровизации заключается в том, чтобы получить эффективный и быстрый результат, который помогает в дальнейшем экономить средства и время", - сообщил Черемисин.

Источником решений для цифровизации Астраханской области станет база региональных кейсов цифровой трансформации, созданная организацией "Цифровая экономика", которая насчитывает более 375 проектов, касающихся готовых решений для улучшения качества жизни, повышения эффективности госуправления и бизнеса.