Голикова заявила, что заболеваемость снижается только в шести регионах России

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Заболеваемость коронавирусной инфекцией снижается только в шести регионах России. Об этом в пятницу заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

"К сожалению, регионов, которые демонстрируют некоторое снижение уровня заболеваемости, не так много <...> - их всего шесть", - сказала она на брифинге в Доме правительства.

Она сообщила, что ситуация с эпидемией в России достаточно сложная, рост заболеваемости наблюдается в 61 регионе страны. "Ситуация с развитием пандемии новой коронавирусной инфекции в РФ достаточно сложная, прошлая неделя у нас была нерабочей. В ряде регионов страны нерабочие дни были объявлены ранее, для того чтобы снизить напряжение по распространению коронавирусной инфекции и прервать цепочки [заражений]. Есть определенные результаты, темпы распространения заболевания снизились, но по-прежнему <...> мы наблюдаем рост в 61 регионе страны", - сказала она.

Также Голикова сообщила, что порядка 91,2% показателя избыточной смертности с января по сентябрь 2021 года приходится на ковид в РФ. "Сегодня, как я уже сказала, мы, к сожалению, фиксируем достаточно серьезные показатели смертности, и за девять месяцев 2021 года, январь-сентябрь, <...> из общего количества избыточной смертности 91,2% приходится на ковид", - сообщила Голикова.

Причина ежедневных смертей от ковида кроется в несоблюдении гражданами ограничительных мер и в отказе от вакцинации, заявила Голикова.

Важно сохранить позитивный тренд на снижение темпов заболеваемости ковидом, сказала Голикова.