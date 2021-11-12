Глава ВОЗ назвал скандалом широкое применение бустерных доз вакцины от коронавируса

ЖЕНЕВА, 12 ноября. /ТАСС/. Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус раскритиковал широкое применение бустерных доз вакцины от коронавируса в мире на фоне низкого уровня иммунизации от COVID-19 в государствах с низкими доходами на душу населения. Выступая в пятницу на брифинге в Женеве, он назвал скандальным тот факт, что сейчас ежедневно число бустерных прививок в шесть раз превышает число первоначальных прививок в странах с низкими доходами.

"Каждый день в мире применяется в шесть раз больше бустерных доз, чем первоначальных доз в государствах с низкими доходами. Это скандал, который должен быть прекращен", - сказал глава ВОЗ.

По его словам, "нет смысла вводить бустерные дозы здоровым взрослым людям или вакцинировать детей, когда работники здравоохранения, пожилые люди и другие группы все еще ждут своей первой дозы". Исключение, пояснил гендиректор, составляют люди с ослабленным иммунитетом. Он констатировал, что "страны с самым высоким охватом вакцинацией продолжают складировать все больше вакцин от COVID-19, в то время как государства с низкими доходами продолжают ждать".

Гебрейесус сообщил, что только две страны в мире пока не начали вакцинацию - Эритрея и КНДР.

Глава ВОЗ напомнил, что организация поставила целью достичь к концу нынешнего года не менее чем 40-процентного охвата вакцинацией от коронавируса во всех странах мира. Чтобы выполнить эту задачу, "требуются дополнительные 550 млн доз". В этой связи гендиректор обратил внимание на важную роль международного механизма COVAX ("Ковакс"), благодаря которому в 144 страны и территории к настоящему моменту было доставлено около 500 млн доз вакцины.