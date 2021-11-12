{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Переходный период при введении QR-кодов продлится до 1 февраля

Переходный период при введении QR-кодов продлится до 1 февраля - Голикова.

Медорганизации могут лишиться лицензии, если будут задерживать результаты ПЦР-тестов
Читать полностью